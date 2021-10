Cassano incantato da Lucca: “Merita di stare in A, Buffon è rimasto impressionato”

L'ex talento di Bari Vecchia ha tessuto le lodi dell'ormai ex attaccante del Palermo attualmente in forza al Pisa

Antonio Cassano non riesce a smettere di parlare del talento di Lorenzo Lucca. L'ex di Bari e Roma, in diretta a Bobo Tv su twitch, non si riesce a dare pace e non comprende le motivazioni per le quali l'ex attaccante del Palermo sia ancora in B. L'attuale centravanti del Pisa è stato un vero e autentico crack in questo inizio di stagione mettendo a segno 5 reti in 6 gare disputate e fornendo anche un assist. Le prestazioni di livello del calciatore piemontese hanno portato i nerazzurri al primo posto della classifica del campionato cadetto con 16 punti conquistati.