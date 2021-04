Casertana-Palermo, le pagelle dei quotidiani: Valente è un tuttofare prezioso, Lucca il migliore

Due a tre. E’ questo il risultato finale maturato sabato pomeriggio allo Stadio “Alberto Pinto”.

Terzo blitz esterno consecutivo per il Palermo di Giacomo Filippi. Dopo ben ventuno giorni di stop forzato frutto di due partite rinviate contro Monopoli e Foggia, in occasione della sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la compagine rosanero ha battuto la Casertana grazie alle magie di un superlativo Mario Alberto Santana e alla tripletta messa a segno da Lorenzo Lucca. La rincorsa ad un posto al sole in zona playoff riparte, dunque, con un successo e rinnovato slancio.

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al tecnico Filippi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pelagotti 6, Accardi 6.5, Palazzi 6.5, Somma 6.5, Almici 5, Luperini 6, Odjer 6.5, Valente 7, Santana 6.5, Floriano 6.5, Lucca 8, Marconi 6, Broh 6, Martin 6, Kanoute 6.5, Rauti 6.5; Filippi 7.

CORRIERE DELLO SPORT

Pelagotti 6, Accardi 6, Palazzi 6.5, Somma 6.5, Almici 6, Luperini 6, Odjer 6, Valente 6, Santana 7, Floriano 6, Lucca 8, Marconi 6, Broh 6, Martin 5.5, Kanoute 5.5, Rauti 5.5; Filippi 7.

GIORNALE DI SICILIA

Pelagotti 6.5, Accardi 6, Palazzi 5.5, Somma 6, Almici 5, Luperini 6, Odjer 6, Valente 7, Santana 6.5, Floriano 6, Lucca 8, Marconi 6, Broh 5.5, Martin sv, Kanoute 5.5, Rauti 5.5; Filippi 6.5.