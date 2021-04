CASERTANA-PALERMO, DUBBI E SCELTE DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma sabato pomeriggio contro la Casertana.

Alle ore 13.00, allo Stadio “Alberto Pinto”, andrà in scena la sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C. Gli uomini di Giacomo Filippi torneranno in campo dopo ben ventuno giorni di sosta forzata frutto di due rinvii contro Monopoli e Foggia a causa del Covid-19.

Un vero e proprio scontro diretto in chiave playoff, quello in programma nel weekend: la compagine campana occupa attualmente il nono posto della classifica del Girone C, a +2 proprio dal Palermo. Una vittoria, dunque, permetterebbe ai rosanero di sorpassare i rivali. Al cospetto della Casertana, i siciliani si presentano quasi al completo. Gli infortunati Accardi e Lancini, infatti, sono tornati a disposizione di Filippi ed il suo staff, così come Marconi. Anche il difensore ex Monza, che in settimana ha rimediato una distorsione alla caviglia, è arruolabile. Assenti De Rose, che dovrà scontare una giornata di squalifica, Doda e Corrado. Entrambi, che hanno iniziato a lavorare con il resto del gruppo, torneranno presto a disposizione.

Contro gli uomini di Federico Guidi, Filippi ripartirà dal 3-4-2-1. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore originario di Partinico.

Davanti a Pelagotti, Accardi, Palazzi e uno tra Somma e Marconi comporranno la linea difensiva; Almici e Valente agiranno da esterni alti con Odjer e Luperini tandem di interni in linea mediana. In avanti, certi di una maglia da titolare sono Lucca e Floriano. Per l’altro posto in attacco è ballottaggio a quattro tra Santana, Kanoute, Rauti e Silipo, con il primo in vantaggio rispetto ai compagni di squadra.

Ecco le probabili formazioni del match tra Casertana e Palermo.

CASERTANA (4-3-3): Avella; Rillo, Carillo, Buschiazzo, Del Grosso; Matese, Varesanovic, Icardi; Cuppone, Pacilli, Rosso.

Indisponibili: Bordin, Castaldo, Izzillo, Turchetta, Konate, Matarese.

Squalificati: Santoro.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Accardi, Palazzi, Marconi (Somma); Almici, Odjer, Luperini, Valente; Santana, Floriano; Lucca.

Indisponibili: Corrado, Doda.

Squalificati: De Rose.