Casale, infortunio per l’ex Palermo Malaury Martin: si teme un lungo stop

Il messaggio sui social che la società ha dedicato all'ex Palermo come augurio di pronta guarigione

Malaury Martin è stato uno dei giocatori chiave nella promozione del Palermo dalla Serie D alla Serie C . Il giocatore francese, arrivato in Sicilia con grandi aspettative ci ha messo poco a guadagnarsi il rispetto e la stima dei tifosi, che vedevano nell'ex Monaco un elemento di carisma fondamentale per lasciare in fretta i dilettanti e tornare tra i professionisti.

La titolarità fissa della prima stagione non ha trovato conferme nella scorsa annata, in cui Malaury Martin sia con Roberto Boscaglia prima, che con Giacomo Filippi successivamente, non è riuscito mai a ritagliarsi lo spazio desiderato e costretto a essere relegato in panchina. Da qui la scelta di lasciare con grande rammarico i rosanero per sposare il progetto Casale, che gli avrebbe nuovamente garantito un ruolo al centro del progetto e la fascia di capitano.