Carrozzieri su condanna Miccoli: “Un fratello in carcere, Giustizia una vergogna!”

Le parole spese dall'ex difensore dei rosanero nei confronti del suo amico e capitano che da domani sarà costretto a scontare la pena in carcere

Anni da ricordare, stagioni intense, ricche di successi e risultati di spessore che hanno condotto il Palermo tra le squadre più competitive in Italia con partecipazioni e vetrine di rilievo in ambito europeo. Una compagine compatta, unita e dalla notevole cifra tecnica, che ha trovato nello spogliatoio coriaceo un elemento cardine per costruire una percorso prestigioso e regalare pagine di grande calcio ai tanti tifosi rosanero. La formazione siciliana negli anni ha potuto contare oltre che su una batteria di stranieri di estremo valore, anche su uno zoccolo duro di calciatori italiani, artefici di una favola calcistica che ha caratterizzato il primo decennio della gestione targata Maurizio Zamparini.

La notizia della condanna a Fabrizio Miccoli, che dovrà scontare una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione, è arrivata in serata ed ha scatenato l'opinione pubblica che in maniera variegata ha metabolizzato la sentenza.

Condanna in via definitiva per l'ex capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli, tre anni e sei mesi di detenzione per estorsione aggravata dal metodo mafioso. La seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai legali dell’ex calciatore del club rosanero, confermando la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo lo scorso gennaio del 2020 ed accogliendo la richiesta del sostituto procuratore generale della Suprema Corte, Fulvio Baldi.