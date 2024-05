Carrozzieri risponde a Brunori: “Palermo piazza difficile? Non avete le pa**e!”

Continuano a far discutere l'intervista rilasciata da Matteo Brunori al termine della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B contro il Venezia. Dopo l'eliminazione alla luce della doppia sconfitta rimediata contro gli uomini di Paolo Vanoli, l'attaccante italo-brasiliano ha parlato di Palermo come una "piazza difficile" per via delle "pressioni". "La piazza ti fa sentire veramente giocatore, ma in un attimo ti può distruggere, passatemi la parola. Ci è mancato l'equilibrio, troppi alti e bassi", le parole del numero 9 rosanero ai microfoni di Sky Sport.