Carrozzieri: “Parma costruito per la A, il Palermo no. Barbera terra di conquista”

L'ANALISI - "Il Barbera è stato sempre uno stadio quasi inespugnabile ai tempi nostri, adesso è diventato terra di conquista. Sicuramente c’è qualcosa da rivedere, probabilmente soffrirà la pressione del pubblico perché non si gioca mai sotto i 25.000 tifosi. Non so la situazione di Corini, però è noto che la gente lo contesta, purtroppo la squadra non esprime un bel gioco", le sue parole.

SU PARMA-PALERMO -"Il Parma è un'ottima squadra. Spero per il Palermo che ci sia il cambio di rotta. Vincere al Tardini è importante per far scattare la scintilla e cambiare rotta. Il Parma è una squadra completa in ogni reparto. C’è da temere tutto dei crociati. Il Parma è più compatto ma i rosanero devono mettere la giusta cattiveria in campo per portare a casa punti. La squadra di mister Pecchia è stata costruita per andare in A, mentre il Palermo no. Tifo Palermo, mi auguro che vincano per cambiare la rotta rispetto a questo ultimo mese e mezzo. Quindi per me è una gara da 2", ha concluso Carrozzieri.