Carrozzieri: “Palermo-Sampdoria? Il mio cuore è rosanero. Confido in Brunori”

Le dichiarazioni rilasciate dal doppio ex di turno in vista della sfida in programma al "Barbera": "Il Palermo sulla carta è più forte".

Mediagol ⚽️ 16 maggio - 13:15

"Atalanta-Inter? In queste partite l’impatto fa la differenza, dopo quattro minuti stavano già 1-0, Io l'ho vissuta con Palermo-Inter. La Dea non ha nulla da recriminare, davvero". Così Moris Carrozzieri, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall'ex difensore del Palermo: dalla sconfitta rimediata dall'Atalanta in finale di Coppa Italia, con la Juventus che ha trionfato per 1-0, alla sfida tra Palermo e Sampdoria, in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera". Ma non solo... "Se gioca come ieri sera, con un po’ di fortuna che non fa mai male, l'Atalanta può dire la sua in finale di Europa League. La Juve è stata fortunata. In ogni caso l’Atalanta merita i complimenti, i tifosi sono sempre il dodicesimo uomo".

PALERMO-SAMPDORIA -"Io da doppio ex, da che parte sto? Il 24 avremo una partita di beneficenza per il figlio di Pavan, se la Samp non passerà il turno la faremo a Genova. E io voglio giocare a Marassi, quindi spero che vinca il Palermo (sorride, ndr). Scherzi a parte, massimo rispetto per la Samp e l’Atalanta, ma Palermo è Palermo. Sono affezionato a quella terra. Non me ne vogliano i tifosi blucerchiati, ma il Palermo è sempre nel mio cuore. Il Palermo sulla carta è più forte, la Sampdoria però ha dato continuità nelle ultime partite. È in un buon momento. Speriamo che Brunori ci salvi anche stavolta", ha concluso Carrozzieri.

