Carrozzieri: “Mirri venda, il Palermo non può vivacchiare in Serie C”

La lotta scudetto in Serie A, le prestazioni offerta fin qui dal Palermo e non solo: le dichiarazioni rilasciate da Moris Carrozzieri

ATALANTA E FUTURO - "Dove vedo l’Atalanta a fine anno? Rientrerà tra le prime quattro, cinque. Gasperini è li da tanto tempo. Il ciclo forse sta un po’ scemando. Sarebbe anche giusto cambiare. Non per lui, ma perché è lì da troppo tempo. Anche se trovare il sostituto non è certo facile. Se rientrerò nel calcio? Vedremo. Mi farebbe piacere rientrare nel Giulianova, per riportare questa piazza tra i professionisti. In società c’è gente molto competente, vorrei dare una mano".

IL PALERMO -"Il Palermo non è ai livelli del Bari. Però come piazza non ha rivali. Dalla sconfitta nel derby ci sono state un po’ di difficoltà. Ma il Palermo non può certo vivacchiare in Serie C. A Mirri va dato atto di aver preso la squadra dalla D, ma non capisco perché non venda visto che ha provato a farlo. Non ha le capacità per ambire a livelli superiori, sarebbe giusto passare la mano", ha concluso Carrozzieri.