Carrarese-Palermo, arbitra Crezzini: i precedenti con i rosanero

Sabato 7 dicembre andrà in scena la sfida tra Carrarese e Palermo , valevole per la sedicesima giornata di Serie BKT. L'arbitro della gara sarà Prontera : il fischietto è arrivato questa stagione in cadetteria, arbitrando cinque partite da agosto e una in Coppa Italia, estraendo 30 cartellini e fischiando due rigori.

I PRECEDENTI CON I ROSANERO

Avendo una storia molto recente in B, l'arbitro ha incontrato i rosanero solamente nelle categorie minori. I primi due match sono andati in scena in Serie D, in due delle tre sconfitte di quell'anno per il Palermo: Il primo, contro l'Acireale, ha visto i rosanero perdere in casa 3-1, con i gol di De Felice, Savanarola e Rizzo per gli ospiti, mentre per i rosanero non è basato il solo gol della bandiera realizzato da Erdis Kraja. Il secondo match invece è stato giocato a Licata, nella sconfitta per 2-0, con gol di Daniello e Convitto. L'ultima sfida che ha incrociato Crezzini e i rosanero invece è stata giocata in Serie C: la vittoria 3-1 nell'ultima giornata di campionato del 2020/21 contro il Virtus Francavilla grazie alla doppietta di Valente e al gol di Silipo.