Capua: “Palermo deve tornare nel calcio che conta. Barbera sold out? Sarà 12° uomo”

Le parole di Giuseppe Capua, ex centrocampista di Avellino, Pro Patria, Taranto e Messina, in vista della finale tra Palermo e Padova

Il Palermo scalda i motori in vista del delicatissimo match di domenica sera contro il Padova, in programma alle 21:15 al "Renzo Barbera", che mette in palio l'ultimo posto per la Serie B. Una sfida attesissima analizzata dall'ex centrocampista - tra le altre - di Avellino, Pro Patria, Taranto e Messina, Giuseppe Capua, ai microfoni di "TuttoC".