Canovi: “City Group? Palermo grande piazza, potrà crescere in fretta”

"Dybala? La spunterà una tra Inter e Roma". Lo ha detto Dario Canovi, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal noto operatore di mercato: dal futuro di Paulo Dybala, con l'attaccante argentino attualmente svincolato dopo l'addio alla Juventus, all'acquisizione da parte del City Football Group dell'80% delle quote del Palermo F.C. Ma non solo... "Se escludo il Napoli per Dybala? Se lo accontentassero potrebbero creare malumore con gli altri rinnovi di contratto. Già con la proposta fatta a Koulibaly mi aspetto che tanti calciatori andranno a battere cassa", le sue parole.