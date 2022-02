Campobasso-Palermo, 20 convocati dal tecnico Baldini: l’elenco completo

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta ad affrontare il Campobasso nel match valido per la 25ª giornata del girone C di Serie C

Quasi tutto pronto per Campobasso-Palermo, match valido per la venticinquesima giornata del Girone C di Serie C, in programma domenica 6 gennaio alle ore 17.30. La formazione di Silvio Baldini torna in campo dopo il pareggio maturato al "Renzo Barbera" nel derby siciliano contro l'ACR Messina. Di seguito, l'elenco completo diramato dal coach Silvio Baldini per la sfida esterna contro il Campobasso: