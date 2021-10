Campobasso, Pace ammette: “Infastidiremo il Bari, sconfitte subite solo episodi”

Il laterale mancino del Campobasso soddisfatto per l'avvio di stagione della squadra molisana

Avvio positivo quello del Campobasso che in queste prime 8 giornate di campionato ha ottenuto ben 11 punti, non poca roba per una squadra che ha iniziato la stagione da neopromossa. La compagine molisana nell'ultimo turno ha sconfitto in trasferta il Monopoli piazzandosi così a una sola posizione dalla zona playoff. Il laterale mancino della matricola, Federico Pace, ai microfoni di tuttomercatoweb.com, si è soffermato proprio sull'avvio di stagione dei suoi.