Campobasso, Cudini dopo il ko: “Testa al Palermo, gara difficile e stimolante”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Campobasso al termine della sfida con la Fidelis Andria: mercoledì la gara contro il Palermo

"Brutta copia della squadra vista con la Juve Stabia? Non sono d’accordo. Magari abbiamo peccato un po’ di inesperienza, ma abbiamo gestito bene il primo tempo con ottime soluzioni, purtroppo senza la zampata vincente, poi in partite così equilibrate l’episodio può cambiare tutto. A maggior ragione con una Fidelis Andria che ha badato più alla fase di non possesso, pensando poco allo sviluppo del gioco. Sicuramente avremmo potuto fare qualcosa in più nel secondo tempo per riaprire la gara, ma il catenaccio avversario non ci ha agevolato, senza dimenticare che sono stati maestri nel perdere tempo trascorrendo più minuti a terra che in piedi. Fa tutto parte del gioco e starà a noi trovare soluzioni più pericolose in gare similari. Adesso testa al recupero delle energie e alla stimolante e difficile gara di Palermo", le sue parole.