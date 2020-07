Calciomercato Reggina, parla Taibi: “Ecco la lista degli intoccabili. De Rose-Palermo? Vi dico che…”

Parola a Massimo Taibi.

L’attuale direttore sportivo della Reggina, intervistato ai microfoni de ‘La Gazzetta del Sud’, ha fatto il punto della situazione in merito alle diverse trattative di mercato che stanno tenendo banco, in entrata ed in uscita, in casa amaranto. Tra i temi trattati dall’esperto dirigente originario di Palermo, anche l’interesse del club di viale del Fante nei confronti di Francesco De Rose, mediano classe 1987 di proprietà della Reggina.

“De Rose piace a Modena e Palermo? Si tratta di un calciatore importante, che ha dato tanto alla causa. Prima di capire se potrà nascere o meno una trattativa, dobbiamo avere le idee chiare e confrontarci coi diretti interessati, per capire quale sarà il futuro. Come si gestisce un calciomercato così atipico? Con la serenità, con la consapevolezza che non devi farti prendere dall’ansia nel prendere decisioni affrettate. Tra A, B e C avremo decine di squadre in campo fino ad agosto, dunque a livello di calciomercato e come se fossimo a maggio. Bisogna essere molto bravi, prevedere i parecchi cambiamenti che ci saranno: ad esempio, nessuno si sofferma su fattori che verranno stravolti, come la preparazione atletica”, sono state le sue parole.

CONFERME E CESSIONI – “Ho già parlato con alcuni procuratori, soprattutto in merito a chi ha giocato poco. Poi ci sono i calciatori riguardo i quali stiamo riflettendo. Non chiedetemi nomi, sarebbe irrispettoso. Ripeto, se in B non ci fosse una lista over così rigida avremmo tenuto almeno 20 calciatori. A livello umano sarà doloroso, ma un bravo direttore a volte deve avere la forza di non tarsi prendere dal sentimento, mettendo sempre al primo posto l’interesse del club. Chi sono i calciatori intoccabili? Sono i quindici che alla fine avremo confermato. Visto che ci tieni a sapere qualche nome, ti dico che in difesa Loiacono non ci lascerà, ed in attacco lo stesso dicasi per Denis. A centrocampo Saunas e il calciatore che di sicuro non ci lascerà. Attenzione, sto facendo giusto qualche nome, ma non significa che non ce ne siano altri…”.

TRATTATIVE – “Crisetig, Charpentier ed Hall i calciatori che la Reggina ha in pugno? Per Crisetig siamo molto avanti. Per Charpentier aspettiamo il definitivo trasferimento ad un club di A (il Genoa), dopodiché la Reggina resta tra le società che si sono mosse per avere il ragazzo in prestito. Hall si può fare, ma solo alle mie condizioni: lo seguo da mesi, però è bene precisare che i tempi a Reggio sono cambiati, oggi i giocatori farebbero la fila per venire da noi. Asencio resta in agenda, vedremo se e quando torneremo a parlarne. È ormai di dominio pubblico che abbiamo manifestato il nostro interesse, nell’incontro che ho avuto con Mino Raiola, vedremo più avanti cosa accadrà per quanta riguarda questa trattativa? Donnarumma del Monopoli? Altro calciatore di qualità, che piace molto alla Reggina. Si, dopo i playoff dovremmo riparlarne, fermo restando che non sto seguendo un solo calciatore per ruolo… Chi tra Carnesecchi e Viviano prenderà la Reggina? Presto per dirlo. Magari nessuno dei due, magari in lizza ci sono altri due portieri (ride, ndr)”, ha concluso Taibi.