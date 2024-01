Calciomercato Reggiana, mezza Serie C su Lanini: Benevento in vantaggio sulle altre

La Reggiana si muove anche sul fronte uscite. Sirene dalla Serie C per Lanini, ex attaccante della Juventus. Benevento in vantaggio

Calciomercato in Serie C in grande fermento. Tante le società che stanno intervenendo per rinforzare le proprie rose. Eric Lanini, attaccante protagonista nella promozione in B della Reggiana e ora in uscita dagli emiliani, infiamma il mercato della terza serie. In vantaggio sulla concorrenza c'è il Benevento, che però deve guardarsi dalla concorrenza di Vicenza, SPAL e Virtus Entella che proveranno a soffiare il giocatore ai campani.