Calciomercato, quale futuro per Sforzini? Il FC Messina punta l’ex Palermo. E Ficarrotta…

Futuro ancora in Sicilia per Ferdinando Sforzini?

Il contratto che legava l’esperto attaccante classe 1984 al Palermo è scaduto di recente. Il suo futuro, pertanto, è ancora tutto da scrivere. Nonostante il desiderio di Sforzini sia continuare a vestire la maglia rosanero anche in Serie C, il giocatore resta in attesa di capire le intenzioni della società rosanero. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta del Sud’, chi avrebbe già messo nel mirino l’ex Avellino è il FC Messina.

D’altra parte, la società siciliana è alla costante ricerca di calciatori che possano consentire al Messina di compiere un vero e proprio salto di qualità “per poter lottare, senza se e senza ma, per l’unico obiettivo posto dalla società: la vittoria del campionato”, scrive il noto quotidiano. Per questo motivo, il club avrebbe messo nel mirino anche un altro attaccante che conosce a menadito il campionato di Serie D, ovvero il palermitano Pietro Balistreri, lo scorso anno in forza al Marsala con il quale ha siglato nove reti.

Tuttavia, Sforzini non è l’unico calciatore ad aver vestito la maglia rosanero nel corso dell’ultima annata accostato ad un altro club siciliano. Dopo aver raggiunto un’intesa di massima con Raimondo Lucera, l’Acireale – come informa ‘La Sicilia’ – avrebbe puntato gli occhi anche su Luca Ficarrotta. “Nelle ultime ore si sono impennate le probabilità di vedere in granata l’ex Palermo Luca Ficarrotta”, si legge.

Seguiranno aggiornamenti…