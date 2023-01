Calciomercato Palermo, Verre in stand-by: trattativa congelata. Piste alternative…

Ottimismo, serenità e fiducia. Stato d'animo più che positivo in casa Palermo dopo la prestigiosa vittoria interna contro il Bari. Il successo al cospetto della compagine di Mignani implementa una striscia di sette risultati utili consecutivi che ha dato consistenza alla classifica della formazione di Corini. La sessione invernale di calciomercato, che si sovrapporrà alle questioni di campo ancora per una decina di giorni, viene gestita con lucidità e serenità dal binomio manageriale composto da Rinaudo e Zavagno, ancora alla ricerca di almeno un paio di pedine per completare e potenziare la rosa a disposizione del tecnico. Come si legge sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia, Corini spera di accogliere quanto prima un centrocampista duttile e di livello, che colmi il vuoto figlio degli infortuni di Stulac e Gomes, ed un esterno mancino basso che funga da alternativa a Marco Sala. Dopo l'arrivo di Tutino non sono preventivabili altri arrivi nel reparto ad oggi, ma lo scenario potrebbe rapidamente cambiare nel caso di partenza di uno tra Soleri e Vido negli ultimi giorni della sessione. In zona nevralgica resta in una fase di complesso stand-by l'affare Verre: intesa di massima già raggiunta tra i due club e con l'entourage del centrocampista, ma blucerchiati che tergiversano e continuano regolarmente ad utilizzare il calciatore scuola Roma in campionato. La ricerca di un sostituto nel reparto ed alcuni stipendi arretrati da corrispondere entro metà febbraio tra le criticità che inibiscono la partenza di Verre da Genova in direzione Palermo. Piace il centrocampista Leris in alternativa, sempre in forza alla Sampdoria, si tiene parallelamente viva la pista Barberis dal Monza. Murru e Martella i nomi vagliati per il binario mancino, ma non è esclusa una soluzione estera. Lancini resta in attesa di una nuova opportunità per trovare maggiore minutaggio, sfumata la pista Cesena, si profila l'interesse della FeralPisalò.