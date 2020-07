Calciomercato Palermo, una squadra da costruire: l’idea della società e gli obiettivi. Pazzini…

“Una squadra da costruire, almeno dieci le pedine da innestare”.

Titola così l’edizione odierna de ‘La Repubblica’. A circa due settimane dall’inizio del ritiro pre-campionato a Petralia Sottana, “il Palermo è un cantiere aperto”. Sono una decina, infatti, al momento, i calciatori certi di restare in Sicilia: Pelagotti, i difensori Accardi, Doda, Lancini e Crivello, i centrocampisti Martin e Martinelli e gli attaccanti Floriano, Santana e Silipo. “Una buona ossatura di partenza che tuttavia non basta per affrontare il campionato di serie C ad alto livello”, si legge.

Sagramola e Castagnini, pertanto, sono al lavoro per completare l’organico da mettere a disposizione del nuovo allenatore, con l’obiettivo “di portare in maglia rosanero ventidue calciatori: due per ogni ruolo che siano in grado di giocare da titolari un campionato lungo e dispendioso come quello di C”. Il reparto offensivo è certamente quello da rinforzare maggiormente con l’acquisto di un attaccante puro. “Una punta esperta in grado di segnare con continuità e permettere di raggiungere l’obiettivo della doppia promozione”.

Tanti sono i nomi accostati al Palermo nelle ultime settimane, ma nessuna novità concreta. “Diversi calciatori svincolati hanno rifiutato di aggregarsi in prova al Palermo in vista della preparazione estiva, in attesa poi di regolarizzare la loro posizione e depositare un eventuale contratto in Lega a settembre. Per quelli invece attualmente sotto contratto con altre squadre – sui quali c’è un forte interessamento del Palermo – l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola lavora per ottenere comunque un nullaosta dalle società proprietarie del cartellino e consentire l’arrivo in Sicilia nei prossimi giorni di alcuni di loro. L’intento è quello di riuscire a formare una rosa completa per ogni reparto, anche se la sensazione è quella che bisognerà ancora aspettare qualche settimana per veder nascere la rosa definitiva della prossima stagione”, scrive il noto quotidiano.

L’obiettivo numero uno per l’attacco resta Simone Corazza, centravanti di proprietà della Reggina che piace anche a Modena e Ternana. “L’idea circolata nelle ultime ore di un interessamento per Giampaolo Pazzini sembra invece non convincere più di tanto e una trattativa non esiste”. Per quanto riguarda la difesa, “i rinforzi più corposi servono soprattutto per le fasce laterali”. Per quanto concerne il centrocampo, infine, il Palermo ha messo da tempo nel mirino De Rose della Reggina e Marsura del Livorno.