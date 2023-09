CALCIOMERCATO PALERMO, UFFICIALITA’ A SORPRESA: DAGLI SVINCOLATI ARRIVA KANURIC

Non è la prima volta che Kanuric si ritrova davanti il Palermo, ricordando l'allenamento congiunto andato in scena il 23 settembre 2022 nel corso del ritiro rosanero in quel di Manchester. Quel test terminò sul risultato di 1-0 in favore dei siciliani con la firma decisiva realizzata da Edoardo Soleri, con il portiere austro-bosniaco, oggi del Palermo, in campo dal primo minuto.