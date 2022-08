CALCIOMERCATO PALERMO, UFFICIALE: SEGRE E’ ROSANERO, CORONA IN PRESTITO AL TORINO

Pochi istanti fa l'ufficialità da parte del club rosanero: Jacopo Segre è un nuovo calciatore del Palermo. Atterrato ieri sera nel capoluogo siciliano, l'ormai ex Torino ha già svolto le visite mediche di rito e firmato il contratto che lo legherà alla società di viale del Fante fino al 2025. Contestualmente, l'attaccante rosanero Giacomo Corona si trasferisce in granata in prestito annuale con diritto di riscatto. Di seguito, il comunicato diramato dal Palermo sul proprio sito di riferimento: