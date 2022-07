CALCIOMERCATO PALERMO, UFFICIALE: MARONG ALLA GELBISON

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Bubacarr Marong lascia temporaneamente il Palermo. Il difensore classe 2000, infatti, è stato ceduto con la formula del prestito secco alla Gelbison, club con sede nel comune di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, neopromosso in Serie C. Di seguito, il comunicato diramato pochi istanti fa dal club di viale del Fante sul proprio sito di riferimento.