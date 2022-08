CALCIOMERCARO PALERMO: UFFICIALE LA CESSIONE DI LUPERINI AL PERUGIA

Si dividono le strade del Palermo e di Gregorio Luperini. E' ufficiale, infatti la cessione a titolo definitivo del calciatore all'AC Perugia. Giunto in Sicilia all'alba della breve e tormentata parentesi Boscaglia, il classe 1994 ha inizialmente faticato a trovare ritmo e condizione, complice anche la positività al Covid-19 riscontrata dopo poche settimane dal suo approdo in rosanero. Prima stagione complessa, caratterizzata dal cambio di guida tecnica con la promozione di Filippi al timone della prima squadra. Luperini cresce alla distanza e mette a segno sei reti, tra regular season e playoff, rendendosi protagonista di un buon finale di stagione al pari della squadra. Nonostante il Palermo lo ritenesse inizialmente incedibile, proprio la divergenza di vedute sull'eventuale prolungamento del contratto con il club rosanero, in scadenza nel 2023, era stato motivo di riflessione per il calciatore ed il suo entourage al culmine di una stagione eccellente. Oggi l'addio al club di Viale del Fante, ufficializzato dal Palermo attraverso una nota diramata tramite i propri canali di riferimento.