CALCIOMERCATO PALERMO, UFFICIALE: FELLA CEDUTO AL MONOPOLI

Operazione di mercato in uscita per il Palermo. Il club rosanero annuncia la cessione a titolo temporaneo di Giuseppe Fella al Monopoli. Il calciatore si trasferisce in Puglia, dove è esploso nella stagione 2019-2020 con 17 reti in 28 presenze, dopo l'approdo in rosanero avvenuto a luglio del 2021. Di seguito il comunicato del club di Viale del Fante: