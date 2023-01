Calciomercato Palermo, svolta a sinistra: ecco le piste alternative ad Azzi. Dettagli

Paulo Azzi sottoscriverà a breve il contratto che lo legherà al Cagliari, mettendosi a disposizione di Claudio Ranieri già per la ripresa del campionato di Serie B prevista il prossimo weekend. Dopo una corte serrata da parte del club rosanero, il laterale italobrasiliano ha optato in extremis per la società del patron Giulini, con il Palermo beffato sul filo di lana dopo aver trovato l'intesa con Modena ed entourage del calciatore. Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno non si sono tuttavia fatti cogliere impreparati dalla contingenza imprevista di mercato, avendo battuto simultaneamente e parallelamente almeno due piste alternative nel ruolo. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" pone l'accento su due profili di acclarata esperienza nel torneo cadetto, entrambi potenzialmente funzionali a ricoprire il ruolo di esterno mancino, basso o alto, nello scacchiere tattico di Eugenio Corini. Bruno Martella, già allenato da Corini a Brescia, costituisce una garanzia in questo senso. Trentenne che vanta ben centosessanta presenze in B con Crotone, Rondinelle e Ternana, sette gol realizzati e varie partecipazioni ai playoff promozione. Ottantatré presenze ed un gol in massima serie per un calciatore esperto, performante ed affidabile. Monitorato anche Edoardo Masciangelo, ora in forza al Benevento, ottantotto le presenze per lui in serie cadetta con le maglie dei sanniti e del Pescara, esterno sinistro polivalente, in grado di fungere da quarto basso sul versante mancino o da quinto all'altezza della mediana. Opzioni su cui il club di viale del Fante starebbe riflettendo, in ragione di attitudini, costi dell'eventuale operazione, durata dei contratti dei giocatori con le società di appartenenza. L'arrivo di Azzi al Cagliari - sottolinea la rosea - potrebbe determinare l'uscita in quella zona di campo di Barreca, altro interprete da tenere in considerazione come possibile alternativa a Marco Sala.