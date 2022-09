Calciomercato Palermo, Stoppa ai saluti: il classe 2000 va al Vicenza. I dettagli

Formatosi nel settore giovanile del Novara, club con cui ha anche debuttato in prima squadra nel torneo di Lega Pro nel 2018, il ragazzo nato a Biella, agli albori della sua carriera, è transitato dalle formazioni primavera di Sampdoria e Juventus. Guidato in bianconero dall'ex Palermo Lamberto Zauli nella stagione 2019-2020, Stoppa ha poi vissuto un'esperienza significativa con la maglia della Pistoiese nel campionato di Serie C 2020-2021, collezionando 29 presenze, due reti e tre assist. Quindi, il salto di qualità in Campania con le vespe, stagione in cui il ragazzo ha compiuto importanti step evolutivi in termini di maturità tattica e continuità di rendimento. Ben undici gol messi a segno con la squadra stabiese, oltre a ben sei assist vincenti ed un rendimento decisamente performante nel corso dell'annata. Giunto in Sicilia quando Silvio Baldini e Renzo Castagnini erano ancora in carica nei rispettivi ruoli, il ragazzo non è stato ritenuto pronto e funzionale al progetto tecnico nell'immediato dal nuovo allenatore, Eugenio Corini.