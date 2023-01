Calciomercato Palermo, stand-by Soleri: gol per la B, panchina con Corini. La situazione

Il Palermo valuta nuovi profili per l'attacco: la situazione di Edoardo Soleri

Mediagol ⚽️

Protagonista assoluto e valore aggiunto decisivo nel Palermo di Baldini che ha valicato i confini del calcisticamente immaginabile, centrando la promozione in Serie B dopo una brillante seconda parte di regular season ed un'esaltante cavalcata trionfale nei playoff di Lega Pro.

Edoardo Soleri, terminale offensivo classe 1997, è entrato di diritto nella storia recente del club di Viale del Fante, griffando in modo indelebile e decisivo il salto di categoria di Brunori e compagni con dodici reti in quarantatré presenze. Gol pesantissimi e dirimenti, curiosamente tutti realizzati da subentrato in corso d'opera. Struttura, forza fisica e gamba poderosa in progressione a campo aperto, una discreta tecnica di base a dispetto della sua mole. La perla da cinquanta metri con un lob dolcissimo e ben calibrato nel match interno contro il Picerno, la stoccata che ha salvato la banda Baldini ad un'inezia dal baratro nel ritorno dei quarti di finale playoff contro la Virtus Entella, il prodigio balistico di collo destro che ha sublimato la splendida performance rosanero nella semifinale d'andata sul campo della FeralPisalò.

In mezzo tante porzioni di partita impattanti e trascinanti, in cui il jolly offensivo romano ha gonfiato la rete avversaria e spesso cambiato ritmo ed inerzia alla gara, conferendo ritmo, intensità e consistenza alle trame offensive. Il sogno Serie B divenuto realtà, l'ingresso del Palermo nell'universo City Football Group, il riscatto dell'intero cartellino dal Padova ed il rinnovo del contratto fino al 2025.

Un'escalation individuale e collettiva che pareva felice preludio di un'altra stagione da copertina per l'ex Monopoli con la maglia rosanero, che è inaspettatamente finito in fondo alle gerarchie tecniche di Corini in quest'avvio di campionato 2022-2023.

Nonostante la sua duttilità tattica, boa nel cuore del reparto offensivo, attaccante esterno nel 4-3-3, seconda punta in un reparto avanzato a due, all'occorrenza anomalo trequartista di stazza in un 4-2-3-1, il classe 1997 ha fin qui trovato poco spazio nel nuovo Palermo targato CityFootball Group. Tante panchine, solo sei presenze in cui non è riuscito ad incidere, zero gol attualmente all'attivo. Scarsa continuità di impiego e poche chances concesse dal coach di bagnolo Mella, che ha spesso utilizzato Vido come primo cambio nel reparto offensivo o partner di Brunori nell'undici titolare, come in occasione delle recenti sfide contro Como e Brescia. Il passaggio ad un più accorto e prudente 3-5-2 elastico ha fisiologicamente ridotto gli spazi nella rotazione dei componenti del roster d'attacco.

Diversi i club che stanno monitorando l'evoluzione del futuro dell'ex Spezia in questa sessione invernale di calciomercato.

Il Palermo vaglia, più o meno sottotraccia, profili alternativi, per attitudini e caratteristiche tecniche, al fine di potenziare ulteriormente il reparto offensivo fin qui quasi totalmente aggrappato in termini realizzativi, alla vena implacabile di bomber Brunori.

Soleri è molto stimato e perfettamente integrato nell'ambiente rosanero, continua a lavorare con massima dedizione e irreprensibile professionalità, con la caparbietà e la determinazione che hanno sempre contraddistinto la sua parabola in carriera, nell'auspicio di ritagliarsi quello spazio utile a dimostrare il suo valore e contribuire in maniera fattiva alle sorti della squadra. Al momento, almeno ufficialmente, l'attaccante non è un calciatore che il Palermo ritiene in uscita, ma è palese che l'esiguo minutaggio fin qui collezionato e il ruolo marginale nel percorso del Palermo di Corini in questo girone d'andata hanno stuzzicato vari club potenzialmente interessati ad avvalersi delle prestazioni del numero 27 rosanero.

Stima ed apprezzamento dell'attuale ds del Perugia, Renzo Castagnini, che ha creduto fortemente nelle qualità del ragazzo portandolo in Sicilia nell'estate del 2021, non sono certo un mistero. Tuttavia, non esiste al momento alcuna trattativa, né tantomeno sono in corso contatti, informali o ufficiali, tra le parti. Molti i club alla finestra tra Serie B e big di Lega Pro, ma ad oggi il management rosanero non reputa Soleri un calciatore sul mercato, così come il ragazzo non ha dato il benché minimo segno di insofferenza o contemplato l'idea di cambiare aria.

La sensazione è di una fase di oggettivo stand-by, con il Palermo che si guarda intorno al fine di individuare profili reputati idonei per rimodellare o integrare il suo reparto offensivo, ma che non ha al contempo intenzione di privarsi, a cuor leggero, di una pedina preziosa e potenzialmente importante come Soleri, almeno attualmente, in assenza di nuove alternative almeno di pari livello e funzionali al credo calcistico del tecnico.

Le vie del calciomercato restano imprevedibili ed infinite, lo scenario odierno è chiaramente soggetto a continue evoluzioni e potrebbe radicalmente cambiare in prossimità dell'ultima settimana della sessione invernale della campagna trasferimenti.