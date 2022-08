Calciomercato Palermo, Somma verso Catania: cessione vicina per il centrale ex Roma

Sessione estiva di calciomercato che volge ormai al termine e Palermo che si adopra freneticamente per sfoltire l'organico attualmente a disposizione di Eugenio Corini . Dopo la rivoluzione messa in atto dal binomio manageriale composto dal direttore sportivo, Leandro Rinaudo , e dal polo di riferimento dell'area scoutingcitizens, Luciano Zavagno , che ha firmato ben sei operazioni in entrata, Stulac , Segre , Saric , Mateju , Di Mariano e Bettella . Il club di viale del Fante lavora per piazzare quei tesserati in esubero che non rientrano nel progetto tecnico del coach di Bagnolo Mella. Tra questi vi è sicuramente il profilo del difensore ex Deportivo La Coruna, Michele Somma , cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Roma.

Esperienza non certo felice quella vissuta dal classe 1995 nel capoluogo siciliano, l'ex Empoli tra infortuni e scarsa continuità d'impiego è rimasto costantemente relegato ai margini. Dal 2020 ad oggi soltanto 29 le presenze totalizzate in maglia rosanero ed un gol realizzato con la formazione siciliana. Il ragazzo dopo due stagioni per lui complicate sembra adesso desideroso di rimettersi in gioco provando a rilanciare le sue ambizioni in una nuova realtà. L'interessamento del Foggia guidato dall'ex tecnico rosanero, Roberto Boscaglia, è destinato rimanere tale, mentre sembra essere molto più concreta l'ipotesi Catania per il calciatore reduce dalla promozione in B conquistata con il Palermo di SilvioBaldini. La società rossazzurra pronta a ripartire dalla Serie D con la nuova proprietà australiana dopo il fallimento, potrebbe costituire per Somma l'approdo ideale per ritrovare minutaggio e nuovi stimoli. Il centrale difensivo nativo di Salerno ha un contratto in essere con il club rosanero con scadenza fissata a giugno 2023. Il classe 1995 potrebbe risolvere consensualmente l'accordo con la società targata City Football Group ed accasarsi alla corte di Ross Pelligra con lo status di svincolato a parametro zero.