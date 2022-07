Calciomercato Palermo, Somma e Dall’Oglio verso l’addio? Boscaglia e il Foggia…

Ma non solo; secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", "sempre per la difesa appare vicinissimo l’accordo con il Palermo per Michele Somma", si legge. Il classe 1995, voluto fortemente dallo stesso Boscaglia anche in Sicilia, è uno dei fedelissimi del tecnico. Sempre dal Palermo, però, potrebbe arrivare anche Jacopo Dall’Oglio, legato al club di viale del Fante da un contratto che scadrà il 30 giugno 2023. Seguiranno aggiornamenti...