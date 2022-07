Calciomercato Palermo: Somma-Broh rischiano il taglio. Peretti, Marong e Doda…

Intanto, per far spazio a nuovi innesti e alla luce del regolamento che prevede un massimo di diciotto over 23 in lista, alcuni calciatori con ogni probabilità lasceranno la Sicilia già nel corso della sessione estiva di calciomercato. Fra tutti, Somma e Broh .

Il primo è finito nel mirino del Foggia di Roberto Boscaglia, mentre il centrocampista classe 1997 - rientrato in Sicilia dopo il mancato riscatto da parte del Sudtirol - verrà valutato da Baldini in queste settimane. Così come Peretti e Marong che, nonostante non occupino alcuno slot, essendo due under, sembrano destinati a lasciare Palermo. Da valutare, infine, il futuro di Doda, che potrebbe essere ceduto in prestito in Serie C.