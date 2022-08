Calciomercato Palermo: Silipo vicino alla Juve Stabia, prestito secco per l’ex Roma

Palermo e Juve Stabia ad un passo dall'intesa per il prestito di Andrea Silipo

Mediagol ⚽️

Non solo innesti di notevole spessore in entrata, ma anche mosse funzionali allo sfoltimento dell'attuale organico.

Palermo attivissimo in sede di calciomercato con il binomio dirigenziale composto dal direttore sportivo, Leandro Rinaudo, e dal manager di riferimento dell'area scouting del City Football Group, Luciano Zavagno, al lavoro per trovare una collocazione ideale ai profili che non rientrano nel progetto tecnico di Corini nell'immediato.

Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it, il club rosanero ha ormai virtualmente raggiunto un accordo con la Juve Stabia per il trasferimento del classe 2001, Andrea Silipo, alla corte di Leonardo Colucci.

Operazione definita con la formula del prestito secco, con il Palermo che manterrà proprietà e controllo sul cartellino del jolly offensivo scuola Roma, legato alla società di viale del Fante da un contratto in scadenza nel giugno 2024,

Il talento romano ha collezionato con la maglia rosanero un totale di 64 presenze, condite da cinque reti ed altrettanti assist, tra Serie D e Lega Pro in un lasso di tempo che va dal gennaio 2020 al giugno 2022.

Trequartista, attaccante esterno, all'occorrenza seconda punta, dotato di cambio di passo, ottima tecnica individuale e qualità io sede di rifinitura, il gioiello della cantera giallorossa non è mai riuscito a trovare continuità di rendimento ed impiego nelle varie gestioni tecniche che si sono susseguite sulla panchina del club di viale del Fante. Potenzialità di assoluto rilievo, spesso soffocate dalla voglia di strafare negli spezzoni di gara concessi, Silipo non ha trovato il modo nel corso della sua esperienza in Sicilia di compiere quel salto di qualità, sotto il profilo mentale e tattico, che gli consentisse di mettere a frutto appieno il suo talento, rendendolo perfettamente funzionale alle esigenze della squadra.

Qualche perla balistica e sporadici lampi di classe, bagliori fugaci dissoltisi tra tante panchine e qualche performance al di sotto delle aspettative. Seppur non da protagonista assoluto, il ragazzo ha comunque conquistato con Pergolizzi prima e Baldini poi due promozioni in tre anni ed il club rosanero continua a credere in prospettiva nelle sue doti e negli indubbi margini di crescita.

Da qui la scelta di individuare un club disposto a puntare fortemente sull'ex pupillo di Bruno Conti, che garantisse al ragazzo centralità nel progetto tecnico ed un ruolo da protagonista seppur in categoria inferiore. Numerosi i club di Lega Pro che hanno sondato il terreno per il classe 2001:

Viterbese,Avellino, Monopoli, Gubbio, tra gli altri. A spuntarla alla fine è stata la Juve Stabia, con il direttore sportivo delle vespe, Giuseppe DiBari, ed il tecnico, Leonardo Colucci che hanno manifestato grande stima nei confronti del calciatore e fornito le adeguate garanzie tecniche richieste dall'entourage del ragazzo e dalla società targata City Football Group.

Il Palermo cede quindi in prestito secco l'ex Roma, nella convinzione che la stagione in Campania possa costituire un passaggio utile e formativo per accelerare il suo processo di maturazione calcistica. Adesso tocca ad Andrea Silipo corroborare con concretezza, intensità e continuità il germoglio del suo talento, compiendo finalmente quello step tanto atteso e imprescindibile per conferire slancio, corpo e dimensione alla sua parabola professionale.

Il Palermo e Silipo si salutano, magari è solo un arrivederci...