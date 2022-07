Calciomercato Palermo, si lavora alle uscite: opzione Foggia per Somma. Crivello…

"Due addii già consumati e altri in programma. Le strade, di fatto, sono due: un mini-esodo o qualcuno sarà escluso dalla lista. Perché per il Palermo questa settimana ci saranno nuovi arrivi e il conteggio degli over non può più frenare il mercato", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sulle operazioni in uscita del club di viale del Fante.

Giron e Dall'Oglio sono già partiti rispettivamente direzione Crotone ed Avellino, ma non è escluso che nelle prossime ore qualche altro calciatore possa salutare squadra e città. Per Michele Somma resta in piedi la pista Foggia, ma la trattativa non si è ancora sbloccata del tutto. "Per Broh e Fella resta tutto in stand by, mentre non si intravedono all'orizzonte possibilità di uscita per Crivello, destinato a restare come alternativa sulla fascia sinistra", prosegue il Gds. Sullo sfondo lo spettro dell'esclusione dalla lista over, qualora sia necessario liberare un paio di slot per permettere a nuovi profili d'esperienza di completare l'organico a disposizione di Silvio Baldini.