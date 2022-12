Calciomercato Palermo: si comincia con i tagli, in cinque con la valigia pronta

" Accardi , Lancini , Doda , Peretti e Pierozzi da tempo fuori dal progetto tecnico. Rischiano anche Crivello , Vido e Soleri . Dal 2 gennaio via alla sessione invernale, il Palermo prova a liberare slot per un paio di innesti ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sulle operazioni in uscita del club di viale del Fante.

Il direttore sportivo Leandro Rinaudo cercherà, dunque, di sfoltire la rosa impreziosendo, ove possibile, il tasso tecnico a disposizione di Eugenio Corini. Inoltre, l'ex calciatore del Napoli proverà a far fronte ad alcune scadenze di contratto sebbene questa non sia una priorità del club. Per quel che riguarda le operazioni in entrata "mancano un esterno destro, puntelli in difesa sia tra i centrali che tra i terzini, si valutano nuovi giocatori per la mediana e si sonderà il terreno anche per un vice Brunori", chiosa il Gds.