Calciomercato Palermo, settimana decisiva per Verre: Sampdoria a caccia del suo erede

Intrigo Verre. Un'attesa che sta divenendo snervante per un Palermo che vuole sollecitamente rimpinguare il suo reparto nevralgico già orfano in queste settimane degli infortunati Stulac e Gomes. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fotografa la situazione di stallo attuale di una trattativa la cui struttura è definita da giorni ma che al momento non si sblocca per una serie di situazioni contingenti. L'intesa tra le parti è totale: c'è accordo tra Palermo e Sampdoria per il trasferimento del calciatore in Sicilia con la formula del prestito con diritto di riscatto (obbligo in caso di promozione in Serie A), convergenza totale anche tra management rosanero ed entourage del calciatore che ha già indossato la casacca della formazione siciliana nella stagione 2013-2014. Tuttavia, per necessità legate alla ristrettezza della rosa, il tecnico blucerchiato Stankovic continua a schierare il centrocampista scuola Roma con grande continuità. Match da titolare in Coppa Italia contro la Fiorentina ed in campionato ad Empoli, una buona mezz'ora ieri nella sfida interna contro l'Udinese. Finché la società ligure non definirà l'ingaggio di un sostituto nel ruolo (piacciono Harroui del Sassuolo e Adli del Milan) non lascerà partire Verre. Il rischio è che l'impasse si cristallizzi, in considerazione del fatto che per la Sampdoria si profila un altro impegno probante in campionato, in programma il prossimo 28 gennaio, contro l'Atalanta di Gasperini. Per qualità e duttilità, Verre permane la prima scelta in casa Palermo, ma è ovvio che si tengono in piedi anche soluzioni alternative. Alcune pendenze da risolvere tra club doriano e calciatore potrebbero dilatare i tempi e complicare la situazione. Leris, Barberis ma non solo, il club di viale del Fante aspetta Verre ma vaglia profili diversi nel ruolo per non farsi cogliere impreparato in caso di fumata nera dell'operazione.