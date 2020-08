Calciomercato Palermo, Saraniti è in città: in corso le visite mediche, anche Valente al “Barbera”

Andrea Saraniti e Nicola Valente sono in città.

L’attaccante nativo del capoluogo siciliano, a lungo monitorato dai vertici manageriali del Palermo targato Hera Hora, è pronto a vestire la maglia rosanero. Questa mattina, l’attaccante in uscita dal Lecce ha incontrato l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini presso gli uffici dello stadio “Renzo Barbera”. Successivamente, ha lasciato l’impianto di viale del Fante per effettuare le visite mediche di rito, in corso in questi istanti. Visite mediche anche per Valente, esterno dentro offensivo ex Carrarese ed attualmente svincolato.

Seguiranno aggiornamenti..