Calciomercato Palermo, salta l’arrivo di Lancini al Cesena: c’è la Feralpisalò

Il suo approdo al Cesena, dunque, chiude definitivamente le porte dei romagnoli ad Edoardo Lancini, "che il Palermo cerca di piazzare in Serie C per liberare uno slot nella lista degli over", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Da tempo nel mirino dei bianconeri, adesso sulle tracce del numero 79 rosanero vi sarebbe la Feralpisalò. Tuttavia, "non si registra molto altro per il centrale, unico reduce della Serie D rimasto in organico", conclude il noto quotidiano.