Calciomercato Palermo, salta l’arrivo di Gómez? Visite mediche non superate

Potrebbe saltare il trasferimento di Valentin Gómez al Palermo . Secondo quanto riportato da diversi media argentini, il difensore classe 2003 di proprietà del Vélez Sarsfield non avrebbe superato le visite mediche svolte in Italia a causa di una possibile lesione del menisco. Un infortunio non nuovo, ma che il centrale sembrava essersi messo alle spalle. Gli ultimi controlli effettuati con lo staff medico del Vélez , infatti, avevano dato esito positivo.

Gómez, dunque - salvo ulteriori sviluppi - non firmerà il contratto che lo legherà al club rosanero, che lo avrebbe comunque lasciato in prestito per due anni in Argentina al River Plate. Un affare, da circa otto milioni di euro, al momento in stand-by, con il calciatore che potrebbe essere sottoposto a nuovi accertamenti da parte del City Football Group. Seguiranno aggiornamenti...