Calciomercato Palermo, rush finale: esterno mancino e sguardo al futuro. Piace Stulic

Il rebus esterno sinistro, l'ultima operazione di sfoltimento della rosa, potenziali occasioni da cogliere in chiave presente e futura. Il calciomercato invernale del Palermo scriverà il capitolo conclusivo in quest'ultimo giorno della sessione di gennaio, ma ha già assunto contorni obiettivamente soddisfacenti. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia riepiloga le operazioni in entrata definite dal club rosanero in questa finestra della campagna trasferimenti: Renzo Orihuela, jolly difensivo dal Montevideo City Torque, Gennaro Tutino, duttile e performante attaccante dal Parma, Valerio Verre centrocampista di esperienza e qualità dalla Sampdoria, Simon Graves, promettente difensore classe 1999 dal Randers, Lista over al momento satura, in attesa di provare a piazzare in extremis Lancini, profilo che non rientra più nei piani del tecnico Corini, o di escludere temporaneamente Stulac, costretto ai box da un infortunio. In prospettiva si monitora il talentuoso centyavanti serbo Stulic in forza al Radnicki, classe 2001 e già autore già di dieci gol e due assist in questa prima parte di campionato. Reperire l'esterno sinistro resta una priorità assoluta: dopo il brusco stop imposto dal Benevento all'affare Masciangelo, che pareva in dirittura d'arrivo, Palermo vicinissimo al giovane e talentuoso laterale sinistro Aurelio, classe 2000 oggi in forza al Pontedera. Chiusura della sessione invernale di calciomercato prevista per le 20 di oggi, il Palermo monitora tutte le potenziali opportunità a trecentosessanta gradi, non è da escludere un colpo last minute in prossimità del classico gong...