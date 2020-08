Calciomercato Palermo, rosanero “all’attacco”: ok Saraniti e Valente. Adesso a lavoro per Felici e Mazzitelli

Il Palermo si rinforza in vista della prossima stagione.

“Doppio colpo in attacco: Andrea Saraniti e Nicola Valente sono i primi acquisti del nuovo Palermo”, apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che fa il punto sulla squadra rosanero che affronterà la Serie C. Due acquisti di un certo calibro; si tratta di giocatori esperti e di categoria, che vanno a potenziare un organico ancora da completare. Per entrambi – il primo prelevato dal Lecce, il secondo svincolato dalla Carrarese – la società ha disposto un ingaggio biennale.

Valente, esterno offensivo originario di Zevio, in Veneto, si è recato al “Renzo Barbera” accompagnato dal suo procuratore, l’ex centrocampista di Fiorentina e Atalanta, Luca Ariatti, dove ha incontrato i dirigenti rosanero per definire l’accordo telefonico raggiunto nei giorni. Il classe ’91, che compirà 29 anni ad ottobre, arriva in rosanero a parametro zero. Il giocatore, infatti, è andato in scadenza naturale di contratto con la Carrarese, e il Palermo, che lo aveva adocchiato da tempo, non si è fatto sfuggire questa opportunità. Valente ha chiuso con ottimi risultati la stagione appena conclusa, infatti è stato uno dei migliori esterni offensivi con 7 gol e 5 assist in 27 partite giocate, playoff inclusi: “Il Palermo ha preso un top per la categoria», ha detto Gianluca Berti, ds della Carrarese con cui Valente ha appena sfiorato la B, uscendo in semifinale nei playoff contro il Bari”, si legge sul noto quotidiano.

Anche per Saraniti, centravanti palermitano corteggiato a lungo dal club di Viale del Fante già durante la scorsa stagione, ieri mattina è arrivata la firma sul contratto. L’attaccante 32enne arriva dal Lecce, squadra con la quale 3 anni fa ha vinto da protagonista la C. L’anno scorso si è ripetuto a Vicenza, benché non abbia trovato grande continuità, a causa di un infortunio che ne ha condizionato la stagione. Quello che ormai dovrebbe essere il nuovo allenatore rosanero, Boscaglia lo avrebbe voluto già al Trapani, qualche anno fa. Saraniti è cresciuto ammirando Luca Toni, ma non ha mai avuto l’opportunità di indossare la maglia della squadra della sua città perché è andato via giovanissimo ed è approdato al professionismo quando il Palermo lottava in A con le grandi. Resta solo da decidere la formula dell’ingaggio: o prestito con diritto di riscatto e controriscatto, oppure cessione definitiva con diritto di recompra a favore del Lecce e una percentuale in caso di futura rivendita.

Blindati Valente e Saraniti, adesso, il Palermo si tuffa a capofitto sulla trattativa per Mattia Felici, che dopo settimane di stand-by sembra essersi sbloccata, l’attaccante presto dovrebbe tornare in rosanero. Per il centrocampo, l’obiettivo è Luca Mazzitelli del Sassuolo, la passata stagione all’Entella con Boscaglia.