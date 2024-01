Calciomercato Palermo, Repubblica: “Zerbin spinge fuori Caso, Amian e Valente…”

Secondo l'edizione odierna del quotidiano "Repubblica" il Palermo sta spingendo per Giuseppe Caso dal Frosinone. Il giocatore, che ha già giocato in Serie B con i ciociari, potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto. Caso è un esterno offensivo che può giocare su entrambe le fasce. È un giocatore veloce, dotato di buona tecnica e visione di gioco. In Serie B, Caso ha dimostrato di poter essere un giocatore determinante, segnando 9 gol e fornendo 6 assist nella stagione 2022-2023. L'arrivo dell'ex Cosenza al Palermo sarebbe un rinforzo importante per la squadra di Eugenio Corini, che sta cercando un giocatore che possa alternarsi con Di Francesco sulla fascia sinistra. Senza dimenticare Francesco Di Mariano. L'articolo parla anche di altri possibili movimenti di mercato del Palermo. In attacco, la società rosanero sta valutando l'acquisto di Loizou dell'Omonia Nicosia, un giovane ventenne. Per quanto riguarda il terzino destro, il Palermo sta trattando con lo Spezia per ottenere il prestito di Amian. La trattativa si sta complicando, ma il Palermo potrebbe mettere sul piatto Soleri per convincere lo Spezia a cedere il giocatore. In uscita, oltre a Valente e Soleri, potrebbero cambiare aria anche Marconi, Mateju e Buttaro. Marconi è in scadenza di contratto e potrebbe non rinnovare con il Palermo. Mateju e Buttaro, invece, potrebbero essere ceduti in prestito per avere più spazio.