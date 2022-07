Calciomercato Palermo, rebus lista over 23: Floriano, Brunori e i soli due slot liberi

"Con Brunori sulla via del ritorno e con Floriano atteso a Boccadifalco , per il Palermo si apre un altro interrogativo, legato al regolamento della Lega B sulle liste degli over 23", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia", puntando i riflettori sugli slot a disposizione del tandem dirigenziale rosanero per rimpinguare la squadra a disposizione di Silvio Baldini .

Qualora i due attaccanti dovessero sbarcare in Sicilia, sarebbero ben sedici i calciatori del Palermo ad essere nati prima del 1° gennaio 1999. Il regolamento prevede un massimo di diciotto tesserati over 23 e per questo motivo sarebbero soltanto due gli slot liberi nella rosa della compagine siciliana. Uno dei due posti sarà destinato, con ogni probabilità, ad un portiere d'esperienza che andrà ad affiancare Samuele Massolo. A tal proposito, "il Palermo deve fare i conti con la concorrenza della Reggiana per Pigliacelli dell'Universitatea Craiova", si legge. Per ulteriori rinforzi, dunque, bisognerebbe cedere un paio di pedine dell'organico attualmente a disposizione dell'ex allenatore di Empoli e Carrarese. Somma piace al Foggia dell'ex Boscaglia, ma il nodo ingaggio potrebbe rappresentare un problema. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...