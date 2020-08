Calciomercato Palermo, rebus Corrado e pressing su Corazza: per l’esterno si attende ok dell’Inter, per il bomber c’è un problema…

Rimane aperta la trattativa per provare a portare l’esterno sinistro, Niccolò Corrado, al Palermo.

Infatti, ancora la dirigenza dell’Inter non si è espressa in modo definitivo a riguardo, nonostante le basi negoziali per fare indossare la maglia rosanero al terzino classe 2000 siano state già poste. Ancora da definire le modalità del trasferimento in prestito del ragazzo alla corte di Boscaglia, questo lascia aperte altre possibili opzioni ancora in piedi per definire il futuro del giocatore. Sono, infatti, diversi i club di Serie B che lo stanno corteggiando e i nerazzurri stanno vagliando una serie di proposte interessanti giunte dal torneo cadetto.

“…C’ è la possibilità di un salto di categoria per il promettente tornante, reduce da un’annata positiva in Lega Pro con la maglia dell’Arezzo (venti presenze da titolare e un gol)”, si legge sull’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia. Tra i vari club interessati al prospetto in orbita nerazzurra c’è la Virtus Entella, mentre il Cittadella per la fascia sinistra ha virato su Donnarumma del Monopoli. Invece il Palermo ha bisogno di coprire quella zona del campo, motivo per il quale Boscaglia “…ha chiesto alla dirigenza un’alternativa a Crivello, che al momento è l’unico giocatore utilizzabile in quella posizione (dove potrebbe adattarsi anche Marconi)” si legge ancora. Si attende, dunque, la risposta dell’Inter.

Calciomercato Palermo, grandi manovre sul binario mancino: Niccolò Corrado ad un passo dal club rosa. I dettagli

Per quanto riguarda, invece, la parte avanzata del campo il duo dirigenziale Sagramola–Castagnini continua a fare pressing su Corazza, ma anche qui il club rosanero deve fare i conti con la concorrenza, in questo caso è il Como ad avere mostrato interesse sul giocatore. Come riportato dal noto quotidiano regionale, per convincere il bomber della Reggina ad accettare il trasferimento in Sicilia, il Palermo è disposto a proporre un contratto biennale all’attaccante autore di 14 reti in Serie C nella scorsa stagione con la maglia dei calabresi. Al momento, però, l’entourage del calciatore spingerebbe per ottenere un accordo triennale…

Calciomercato Palermo: oggi la risposta dell’Inter per Corrado. Si cerca ancora il bomber: Corazza è un rebus, Gliozzi e Kanoute…