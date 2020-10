Calciomercato Palermo, pronto un triennale per Almici: ecco quando arriva in città

In quel ruolo Roberto Boscaglia aveva richiesto un rinforzo ed è stato accontentato.

Nonostante la sessione estiva di calciomercato sia terminata nella serata di lunedì, il Palermo è pronto ad accogliere un nuovo terzino destro. Stiamo parlando di Alberto Almici. Nato a Lovere l’11 gennaio 1993, l’esterno basso cresciuto nel vivaio dell’Atalanta ha di recente rescisso il contratto che lo legava all’Hellas Verona, in scadenza nel 2021. D’altra parte, il giocatore non rientrata più nei piani tecnici del club orobico che, nel corso della scorsa stagione, lo aveva ceduto in prestito al Pordenone.

Boscaglia, dunque, potrebbe presto avvalersi di un terzino di grande personalità ed esperienza, in grado di fornire un significativo contributo alla causa. Almici vanta più di duecento presenze in Serie B: dal 2011 al 2018 ha vestito le maglie di Gubbio, Lanciano, Cesena, Padova, Latina, Avellino, Ascoli e Cremonese, prima di essere acquistato a titolo definitivo proprio dal Verona. Ora, il trasferimento in Sicilia. Nel dettaglio, il club di viale del Fante avrebbe trovato l’accordo con il difensore sulla base di un triennale. E, secondo quanto riportato dal ‘Giornale di Sicilia’, sarebbe atteso in città nel fine settimana. Seguiranno aggiornamenti…