Calciomercato Palermo, primo colpo in entrata? Felici ad un passo dal ritorno

Mattia Felici ha già vestito la maglia del Palermo in Serie D nella stagione 2019-20, collezionando 25 presenze e quattro reti

Primo colpo in entrata per il Palermo di Silvio Baldini? Secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio e da "La Casa di C", Mattia Felici è pronto a tornare a vestire la maglia del Palermo. Il giovane esterno offensivo di proprietà del Lecce, che ha già giocato in Sicilia nella stagione 2019-20 in Serie D, in rosanero ha collezionato quattro reti in venticinque presenze prima del ritorno in Puglia.