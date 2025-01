Calciomercato Palermo: Pohjanpalo c’è! Accordo totale col Venezia, i dettagli…

La matassa si sbroglia. Fumata bianca ormai prossima ed accordo finalmente raggiunto tra Palermo e Venezia per il trasferimento del bomber classe 1994, Joel Pohjanpalo, alla corte di Dionisi. Dopo un estenuante braccio di ferro i due club hanno trovato il punto di convergenza. Negoziazione serratissima e diplomazie al lavoro nella serata di ieri per sbloccare l'impasse, dopo la frenata registrata nelle ultime quarantott'ore, con l'affare che sembrava sempre più complicarsi con l'approssimarsi della chiusura della sessione e le parti che non riuscivano a trovare una quadra. Decisiva la determinazione feroce del club rosanero nel volersi assicurare le prestazioni di un vero e proprio top player nel reparto in categoria, che alimentasse le ambizioni di vertice in chiave presente e futura, al pari della volontà del giocatore che ha scelto con convinzione ed entusiasmo di sposare la causa rosanero al cospetto di una corte serrata e di un contratto monstre per la Serie B. Palermo che ha alzato ulteriormente la posta, implementando parte fissa e ritoccando i bonus legati al raggiungimento di obiettivi individuali (assist e gol) e collettivi ( playoff ed eventuale promozione in Serie A). Operazione che dovrebbe quindi chiudersi intorno ai 4,5 milioni, bonus compresi, sforzo significativo che ha vinto le resistenze del Venezia, con i lagunari che hanno strategicamente fatto valere, specie nel limbo della trattativa, l'esistenza della clausola rescissoria di sei milioni sul contratto in essere del ragazzo. Passo in avanti decisivo del club targato CFG che ha rotto gli indugi, con Pohjanpalo che dovrebbe sottoscrivere con la società siciliana un quadriennale (o triennale con opzione per un'ulteriore stagione) da 1,6 netti fino a sfiorare progressivamente i due milioni di euro, bonus esclusi.