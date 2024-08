Calciomercato Palermo, per la difesa c’è Baniya: accordo col Trabzonspor. I dettagli

Il difensore classe 1999 ha già giocato in Italia, indossando le maglie di Renate e Mantova.

Un nuovo tassello per la difesa del Palermo. Secondo quanto riportato da "TuttoMercatiWeb", il club di viale del Fante avrebbe individuato il sostituto di Simon Graves, ceduto con la formula del prestito con diritto di opzione al PEC Zwolle. Si tratta di Rayyan Baniya, centrale classe 1999 di proprietà del Trabzonspor. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis avrebbe già raggiunto l'accordo di massima con la società turca sulla base di un prestito oneroso (circa 500.000 euro) con diritto di riscatto. Se il Palermo eserciterà l'opzione che, il calciatore ex Mantova e Renate si legherà ai rosanero per i prossimi quattro anni.