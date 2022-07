Calciomercato Palermo, ore decisive per Brunori: si tratta con la Juventus. Le ultime

Primo giorno di preparazione in città trascorso tra lavoro in piscina, svolto in mattinata, conferenza stampa inaugurale del tecnico toscano tenutasi al "Renzo Barbera" e seduta nel tardo pomeriggio al "Tenente Onorato" di Boccadifalco. Grande l'entusiasmo da parte dei tifosi rosanero che hanno accolto con la consueta passione la compagine siciliana, reduce dall'entusiasmante promozione nel torneo cadetto, giunta al culmine dei playoff di Lega Pro. Ufficializzati il ritorno di Samuele Damiani ed i rinnovi contrattuali di Accardi, Lancini, Marconi e Valente, si lavora strenuamente in queste ore per perfezionare anche un nuovo accordo annuale con l'esterno offensivo Roberto Floriano.