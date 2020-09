Calciomercato Palermo, ora è ufficiale: Broh è un nuovo calciatore rosanero. I dettagli

La notizia era nell’aria, pochi istanti fa l’ufficialità: Jérémie Broh è un nuovo giocatore del Palermo.

Il giovane centrocampista ivoriano – approdato nel capoluogo siciliano lo scorso 21 settembre – ha firmato il contratto che lo legherà al club di viale del Fante per i prossimi tre anni, fino al 30 giugno 2023. Di seguito, il comunicato diramato dalla società rosanero sul proprio sito di riferimento.

“Jérémie Broh è un nuovo calciatore del Palermo. Per il centrocampista la società ha disposto un ingaggio triennale. A Jérémie i migliori auguri da parte del Palermo F.C. per la nuova avventura in rosanero”.