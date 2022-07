Calciomercato Palermo, ora due cessioni eccellenti? Le ultime. Pierozzi e Devetak…

Torna in discussione il futuro di Gregorio Luperini e Francesco De Rose

"Questioni burocratiche risolte, Pierozzi oggi firmerà il contratto col Palermo e anche Devetak entrerà a far parte della squadra rosanero". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo .

Dopo le visite mediche di rito svolte da Edoardo Pierozzi e da Mladen Devetak , gli innesti di entrambi non sono ancora stati ufficializzati dal club di viale del Fante. "Erano emersi dei dubbi nelle ultime 24 ore, per di più legati all'assenza di entrambi dal campo di allenamento nel pomeriggio di mercoledì e al successivo ribaltone che ha portato alle dimissioni di Baldini e Castagnini. Tutto però è rientrato", si legge. Restano, dunque, solo da formalizzare gli accordi ed attendere l'annuncio.

Pierozzi approda in Sicilia in prestito dalla Fiorentina, mentre Devetak a titolo definitivo dal Voivodina, club che milita nella massima serie serba. "Da adesso in poi, il mercato del Palermo seguirà una strada diversa e questo potrebbe portare a cessioni eccellenti".